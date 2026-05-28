Altın için kritik tahmin: Yatırımcıyı sarsan karar
Küresel para politikasında sıkılaşma beklentileri ve güçlü doların etkisiyle değerli metallerde düşüş sürüyor. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, ons altın için 2026 yıl sonu tahminini 5 bin 900 dolardan 5 bin 500 dolara çekti. İşte detaylar...Derleyen: Haber Merkezi
UBS analistleri Dominic Schnider ve Wayne Gordon, özellikle ABD tahvil getirilerindeki yüksek seviyelerin ve güçlü doların yatırımcıların altına olan ilgisini azalttığını belirtti.
Analistlere göre piyasalar yeniden “fırsat maliyeti” kavramına odaklanırken, faiz getirisi olmayan altın yüksek reel faiz ortamında yatırımcı açısından daha az cazip hale geliyor. Bu durumun ETF ve vadeli işlem piyasalarındaki altın talebinde belirgin bir yavaşlamaya neden olduğu ifade edildi.
Öte yandan ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırılarının barış anlaşması umutlarını azaltması ve petrol fiyatlarını yükseltmesi de piyasalardaki enflasyon endişelerini artırdı.
Küresel para politikasında sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini fiyatlıyor.
UBS, tüm baskılara rağmen uzun vadeli altın boğa piyasasının sona erdiğini düşünmüyor. Banka, altının mevcut seviyelerine göre yılı yaklaşık 1.000 dolar daha yüksek tamamlayabileceğini öngörüyor.
Diğer değerli metallerde de düşüş görüldü. Spot gümüş yüzde 2,1 gerileyerek ons başına 76,43 dolara, platin yüzde 0,9 düşüşle 1.950,71 dolara ve paladyum yüzde 0,2 kayıpla 1.396,26 dolara geriledi.
Analistler, 2027 yılında daha nötr bir para politikası ortamının oluşması halinde dolar üzerindeki desteğin zayıflayabileceğini ve yatırımcıların yeniden altına yönelmeye başlayabileceğini belirtiyor.