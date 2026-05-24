Finans dünyasındaki öngörüleriyle yatırımcının yakından takip ettiği İslam Memiş, katıldığı son programda finansal okuryazarlığa yepyeni bir boyut kazandırdı.
İslam Memiş canlı yayında yeni yatırım aracını açıkladı: Altını, gümüşü, doları unutun, geleceğin tek servet aracı olacak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda manipülasyonların tavan yaptığı 2026 yılında servet korumanın yeni adresini ilan etti. Bugüne kadar yatırım denince akla gelen tüm enstrümanları bir kenara iten Memiş, "Gelecekte hiç kimse altını veya Bitcoin'i konuşmayacak'' dedi.Hava Demir
Bugüne kadar yatırım denince akla gelen tüm enstrümanları bir kenara iten Memiş, "Gelecekte hiç kimse altını veya Bitcoin’i konuşmayacak; su hisselerini, su şirketlerini konuşacak" dedi.
Dünyada su endeksli vadeli kontratların ve yasal zorunlulukların kapıda olduğunu belirten ünlü analist, küçük yatırımcıya tarihi bir "dost tavsiyesi" verdi.
"Geleceğin Altını da Bitcoin'i de Sudur!"
Yatırımcıların ekranlardaki anlık fiyat hareketleriyle vakit kaybettiğini, oysa sınırlı varlıkların er ya da geç hayal edilemeyecek değerlere ulaşacağını belirten İslam Memiş, suyun yeni nesil bir finansal güce dönüşeceğini şu sözlerle ifade etti:
"Bugün Türkiye'de ve dünyada en ucuz, en değersiz gördüğümüz şey sudur. Ancak bizi hayata bağlayacak bir damlasına muhtaç olacağımız günler çok yakın. Finansal piyasalarda gelecekte hiç kimse altını, hiç kimse Bitcoin’i konuşmayacak.
Herkes su hisselerini, su şirketlerini konuşacak. Suyu tıpkı Bitcoin gibi, tıpkı altın gibi sınırlı bir varlık olarak görmek zorundasınız. Sınırlı ve değerli olan her şey, günün birinde değer patlaması yaşar. Yakın zamanda suyun fiyatı öyle bir artacak ki, petrolün yüzüne bakan olmayacak, kimse petrolü konuşmayacak."
"Benden Dost Tavsiyesi: Kahve İçmeyin, Su Hissesi Alın"
Yatırımcılara uzun vadeli ve vizyoner hareket etme çağrısı yapan Memiş, günlük küçük harcamaların gelecekte nasıl devasa birikimlere dönüşebileceğini çarpıcı bir örnekle açıkladı:
"Benden size bir dost tavsiyesi; dışarıda gidip o lüks kahvelere para harcayacağınıza, gidin hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösteren su şirketlerinden 200 liralık, 300 liralık hisseler alın.
Bugün 10 liraya, 20 liraya aldığınız o suları aslında bedavaya alıyorsunuz. Beni 10-20 yıl sonra, 1 litre suyun kaç gram altına ya da kaç sıfırlı miligram altına tekabül ettiğini gördüğünüzde çok daha iyi anlayacaksınız.
Ben hedefimi 2030 olarak koydum ve uzun vadeli bir su yatırımcısıyım. Zamanında bin dolarlık Bitcoin'in 100 bin dolarları aşacağını kimse öngöremiyordu, bilselerdi herkes alır zengin olurdu. İşte suyu da bugün tam olarak aynı noktada görüyorum."
Küresel Güçler ve "Yasal Zorunluluklar" Kapıda
Dünyanın en büyük borsa işlemcisi olan dev şirketlerin su varlığına dayalı vadeli kontratları çoktan işleme açtığını hatırlatan ünlü analist, kapalı kapılar ardında alınan kararlara dair önemli bir tüyo paylaştı:
"Çiftçiler ve büyük sanayi üreticileri, kuraklık kaynaklı fiyat şoklarından korunmak için artık su kontratlarına sığınıyor. Finans piyasasının tüm küresel aktörleri bu yıl sonuna kadar su konusunda dev adımlar atacak.
Özellikle başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin su konusunda alacağı yeni kararlar ve getireceği yasal düzenlemeler, bildiğiniz her şeyi size unutturacak.
Bu yasalar bir tercih değil, zorunluluk olacak. Su konusunda henüz yolun çok başındayız ve her zaman olduğu gibi ben size bunun haberini önceden vermiş oluyorum."
