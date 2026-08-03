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Kaynak: DHA

İzmir’de gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası can aldı. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERLERE ÇARPTI

Kaza, saat 00.15 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Özen (28) yönetimindeki 34 GZB 784 plakalı motosiklet, Bayraklı’dan Karşıyaka yönüne seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun solundaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Özen ve arkasında bulunan Mustafa Kemal Y. (32) yola savruldu.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ali Özen, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kemal Y.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Özen’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.