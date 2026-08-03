Yürekleri sızlatan kaza: Anne ve 5 yaşındaki kızı öldü

Kazada; Uzman Çavuş Muhammet Ölmez, Astsubay Yunus Koca ile aynı araçta bulunan eşi, 5 yaşındaki kızı ve oğlu ile diğer otomobilin sürücüsü Adem Murat Bediroğlu ile araçta bulunan Alaattin Usta ve Yusuf Usta yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırıldı.