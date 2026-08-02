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Kaynak: İHA

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Belediyesine ait 55 ATT 114 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.