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Kaynak: AA

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 7 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, daha önceki saldırılarda ağır yaralanan 3 sivilin yaşam mücadelesini kaybettiğini, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ise 2 sivilin daha cansız bedeninin enkaz altından çıkarıldığını duyurdu.

ATEŞKES DÖNEMİNDE BİN 498 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkes ihlalleriyle birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana yaşanan acı bilanço da paylaşıldı. Bu süreçte hayatını kaybedenlerin sayısının bin 498’e yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 838’e, yaralı sayısının ise 5 bin 306’ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam bilançonun ağırlaştığı vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 74 bin 389’a, toplam yaralı sayısının ise 175 bin 423’e ulaştığı aktarıldı.