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Kaynak: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ateşkes anlaşmasına rağmen sivilleri hedef almaya devam ettiği Gazze Şeridi’ndeki son duruma ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ayrıca daha önceki saldırılarda ağır yaralanan 2 sivilin daha yaşam mücadelesini kaybettiği aktarıldı.

10 EKİM 2025'TEN BU YANA BİLANÇODA KORKUTAN ARTIŞ

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkesin ardından yaşanan ihlaller ve enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin veriler de duyuruldu. 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana kaydedilen rakamlar şu şekilde sıralandı:

Ateşkes sonrası can kaybı: 1.493

Ateşkes sonrası yaralı sayısı: 5.299

Enkaz altından çıkarılan cansız beden: 836

7 EKİM 2023'TEN BU YANA GENEL BİLANÇO

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde yürüttüğü askeri operasyonlar ve bombardımanların toplam bilançosu felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve enkaz altında halen ulaşılamayan cansız bedenlerin bulunduğunu hatırlatarak uluslararası kamuoyuna çağrılarını yineledi.