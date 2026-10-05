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Kaynak: İHA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü Gazze'de, hastanelere son 24 saatte 3'ü yeni can kaybı, 2'si yaralarına yenik düşen ve 1'i enkazdan çıkarılan olmak üzere 6 kişinin cenazesi getirildi.

ATEŞKESTEN BU YANA 1.460 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin ardından İsrail saldırılarında 1.460 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 116 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca ateşkesin başlamasından bu yana enkaz altından 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı kaydedildi.

GAZZE'DEKİ TOPLAM CAN KAYBI 74 BİN 243'E YÜKSELDİ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 243'e, yaralı sayısının ise 175 bin 232'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 26 Eylül'den bu yana verileri tamamlanarak ilgili komite tarafından onaylanan 181 kişinin daha toplam can kaybı istatistiklerine eklendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.