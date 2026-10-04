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Kaynak: AA

ABD’li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi’ndeki yıkımı gösteren uydu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak bölgedeki insani duruma dikkat çekti. Jolie, Google Earth üzerinden erişilebilen görüntülerin Gazze’de meydana gelen fiziksel tahribatın boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Jolie paylaşımında Gazze’deki mahallelerin büyük bölümünün enkaza dönüştüğünü belirterek evlerin, okulların, üniversitelerin, hastanelerin ve yolların yanı sıra su, hijyen ve diğer altyapı sistemlerinin de ağır hasar gördüğünü ifade etti.

“ŞİMDİ GOOGLE EARTH’Ü AÇARAK GAZZE’YE YAPILANI GÖREBİLİRSİNİZ”

Jolie, Google Earth görüntülerine dikkat çektiği paylaşımında, “Şimdi Google Earth'ü açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Uydu görüntülerinde daha önce yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgelerdeki tahribat dikkat çekerken Jolie, yıkımın yalnızca konutlarla sınırlı kalmadığını vurguladı.

ALTYAPININ YÜZDE 82’SİNİN HASAR GÖRDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Birleşmiş Milletler uydu analizlerine atıfta bulunan Jolie, 16 Haziran itibarıyla Gazze’deki altyapının yüzde 82’sinin hasar gördüğünü belirtti.

Jolie ayrıca kış mevsiminin yaklaşmasıyla Gazze nüfusunun yüzde 94’üne karşılık gelen yaklaşık 2 milyon kişinin barınma ve temel ihtiyaç desteğine gereksinim duyacağını ifade etti.

“FİZİKSEL YIKIMI GÖSTERİYOR”

Google Earth görüntülerinin fiziksel tahribatı ortaya koyduğunu belirten Jolie, uydu fotoğraflarının yaşananların tamamını anlatmaya yetmeyeceğine de dikkat çekti.

Jolie, “Öldürülen ailelere ne olduğunu ve yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasının önemini vurgulayan Jolie, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Yıkım görülüyor, ihtiyaçlar biliniyor. Önemli olan, şimdi bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığı.”

Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde meydana gelen ağır tahribat, Google Earth’ün güncellenen uydu görüntülerinde de görülüyor. Görüntülerde geniş yerleşim alanlarında çok sayıda yapının yıkıldığı ve bazı mahallelerin ağır hasar aldığı görülüyor.