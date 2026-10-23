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Türkiye Diyanet Vakfı’nda (TDV) Gazze için toplanan yardım paralarının riskli yatırım fonlarında kullanıldığı iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Odatv'nin haberine göre, İddialara göre, Genel Müdür İzani Turan'ın durumun ortaya çıkması halinde açıklanamayacağını kabul etmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un talimatıyla fonlardan çıkış yapıldığı ve paraların katılım bankasına aktarıldığı öne sürüldü.

GENEL MÜDÜR VE İKİ YARDIMCISININ GÖREVİNE SON VERİLDİ

Yaşanan fon krizinin ve başlatılan incelemelerin ardından TDV Genel Müdürü İzani Turan ile Genel Müdür Yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan'ın görevlerine son verildi.

Kararın ardından gözler Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş’a çevrilirken, vakıf bünyesindeki idari incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

ÇİFTE MAAŞ İDDİALARI DA GÜNDEMDE

Görevden almaların yanı sıra yöneticilere ödenen ücretler de tartışma konusu oldu.

İzani Turan'ın emekli aylığı dışında vakıftan aylık 180 bin TL aldığı, yardımcılarının ise 150'şer bin TL ücret elde ettiği iddia edildi. Başkanlık kaynakları, Gazze bağışlarını fona yatıran sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Odatv