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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in eski Genel Müdürü Taha Çakmak hakkında dikkat çeken adli bir gelişme kayıtlara geçti. 15 Ekim 2026 tarihinde şirket bünyesindeki görevinden istifa eden Çakmak’ın, bugün yeniden gözaltına alındığı bildirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından, Çakmak'ın geçen hafta ifade verdiğini veyurt dışına çıkma yasağı ve haftada üç gün imzayla serbest bırakıldığını hatırlattı.

Saymaz'ın paylaşımı şöyle;

"Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in genel müdürü Taha Çakmak, gözaltına alındı. Çakmak, geçen hafta ifade vermiş, yurt dışına çıkma yasağı ve haftada üç gün imzayla bırakılmıştı. Çakmak, görevinden istifa etmişti. Çakmak, Merkez Bankası ve BDDK’nın eski genel müdürüydü. Çakmak’ın TL’nin üzerinde imzası var."

GEÇEN HAFTA GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Çakmak, geçtiğimiz hafta Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’teki genel müdürlük pozisyonundan istifa etmişti. Konuyla ilgili Türkiye Sigorta AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."