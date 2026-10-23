AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Betimar Araştırma’nın yeni anketinin sonuçları, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşesinde yayımlandı. Ankette fon soruşturmasının siyasete etkisi, Türkiye’nin gündemi, partilerin oy oranları ve cumhurbaşkanlığı tercihi soruldu.

Fon soruşturması iktidara güveni azaltır diyenler yüzde 50,5

Katılımcıların yüzde 50,5'i fon soruşturmasının iktidara güveni azaltacağını düşünüyor. Yüzde 34'ü soruşturmanın siyasi etkisinin sınırlı kalacağını, yüzde 15,5'i ise muhalefetin söylemlerini güçlendireceğini söyledi.

En önemli sorun hayat pahalılığı

Türkiye’nin gündemine ilişkin soruda hayat pahalılığı yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile “Terörsüz Türkiye” süreci ve yüzde 16,3 ile fon krizi izledi.

Ankette “Terörsüz Türkiye” sürecini desteklediğini söyleyenlerin oranı yüzde 65,6, desteklemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 34,4 oldu.

Partilerin oy oranları

Betimar anketinde partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: yüzde 31,7

Yeni Parti: yüzde 21,5

DEM Parti: yüzde 10

İYİ Parti: yüzde 8,4

MHP: yüzde 7,7

CHP: yüzde 4,8

Anahtar Parti: yüzde 4,7

Zafer Partisi: yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 3,1

TİP: yüzde 1,6





Cumhurbaşkanlığı sorusu

Katılımcıların yüzde 30,4'ü cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek istediğini söyledi. Erdoğan’ı yüzde 14,2 ile Mansur Yavaş, yüzde 8,7 ile Selahattin Demirtaş ve yüzde 8,1 ile Ekrem İmamoğlu izledi. Selvi, İmamoğlu’nun desteğinin gerilemeye devam ettiğini belirtti.



Yazıda dikkat çeken bir diğer unsur ise Selvi'nin kararsızların oy oranını belirtmemesi oldu...