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Kaynak: Haber Merkezi

"Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" soruşturmasından ayrılarak görülmeye başlanan Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ikinci duruşması, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Mahkeme heyeti, eski CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Baki Aydöner'in tahliyesine karar verirken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

SAVCIDAN "KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ" VURGUSU

Tutuklu sanıklar Bahçetepe ve Aydöner’in bizzat katıldığı duruşmada, sanık avukatlarının tahliye taleplerinin ardından duruşma savcısı ara mütalaasını sundu. Savcı, Baki Aydöner’in mevcut sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliyesini; 16 aydır cezaevinde bulunan Hakan Bahçetepe’nin ise dosyadaki "kuvvetli suç şüphesi" dikkate alınarak tutukluluğunun devamını talep etti.

Müzakere için verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya uyarak Aydöner'i serbest bıraktı ve Bahçetepe'nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

GÖZLER 27 EKİM'DEKİ KARAR DURUŞMASINDA

Dava dosyasına girecek olan kritik bilirkişi raporunun pazartesi günü mahkemeye ulaşacağı kaydedildi. Raporun teslim edilmesinin ardından duruşma savcısının esasa ilişkin mütalaasını sunacağı belirtildi. Sürecin hızlanmasıyla birlikte, 27 Ekim’de yapılacak üçüncü duruşmada davanın karara bağlanması bekleniyor.

BAŞKAN BAHÇETEPE'YE 24 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Hakan Bahçetepe hakkında "Haksız mal edinme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet alma" suçlamalarıyla 10 yıldan 24 yıla kadar hapis talep ediyor.

Aralarında Baki Aydöner, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Seza Büyükçulha, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal'in bulunduğu isimler hakkında, "rüşvet almak/vermek/aracılık etmek" ve "kara para aklamak" suçlarından 3 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor.

İHBARCI ŞÜPHELİYE CEZA TALEBİ YOK

İddianamenin dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise şüpheli Aziz İhsan Aktaş’ın durumu oldu. İddianamede, Bahçetepe ve Aksoy’a yönelik rüşvet eylemlerini soruşturma henüz başlamadan önce Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat bildiren Aktaş hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 254/2 maddesinde yer alan etkin pişmanlık/ihbar hükümleri gereğince ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep edildi.