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Türk atçılığının en prestijli yarışında adını tarihe yazdıran Bay Nalçakan, kariyerinin zirvesinde pistlere veda ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, 28 Haziran'da Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilmişti.

Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı ve iş insanı Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan, 2.29.49'luk derecesiyle 22 safkanı geride bırakarak 100. Gazi Koşusu'nun şampiyonu olmuştu.

GAZİ ZAFERİNİN ARDINDAN VEDA KARARI

Tarihi zaferin üzerinden yaklaşık iki ay geçerken Bay Nalçakan'ın yarış kariyerine devam etmeyeceği açıklandı.

Safkanın sahibi Emrah Nalçakan, şampiyon atın tendonunda yırtık oluştuğunu ve sağlığını riske atmamak adına yarış hayatını sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Bay Nalçakan'ın bundan sonraki süreçte aygır olarak değerlendirileceği ve soyunu devam ettireceği belirtildi.

'BU KADAR ÖZEL BİR ATIN SAĞLIĞI SÖZ KONUSUYKEN RİSK ALAMAM'

Kararın gerekçesini açıklayan Emrah Nalçakan, Bay Nalçakan'ın tendonundaki problemin yarış kariyerini sürdürmesi açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Nalçakan, "Bir at sahibi olarak, bu kadar değerli ve bizim için bu kadar özel bir atın sağlığı söz konusu olduğunda risk alamam" ifadelerini kullandı.

Şampiyon safkanı ilaçlarla ya da ağrısını bastırarak yarıştırmayı hiçbir zaman düşünmediklerini vurgulayan Nalçakan, kazanılacak yarışlardan ve kupalardan daha önemli olan konunun atın sağlığı olduğunu kaydetti.

'PİSTTE BİZE VEREBİLECEĞİ HER ŞEYİ VERDİ'

Bay Nalçakan'ın kariyerini şampiyon olarak tamamlamasını istediklerini belirten Emrah Nalçakan, "Bay, pistte bize verebileceği her şeyi verdi. Zirvede, gururla ve şampiyon olarak yarış hayatına nokta koymasını istiyoruz" dedi.

Bay Nalçakan'ın yeni görevinin ise gelecek nesillere uzanacağını belirten sahibi, şampiyon safkanın bundan sonraki hayatında aygır olarak soyunu devam ettireceğini açıkladı.

'BİZ BAY'I EMEKLİ ETMİYORUZ, ONU KORUYORUZ'

Emrah Nalçakan açıklamasının sonunda şampiyon safkanla aralarındaki bağı anlatan duygusal ifadeler kullandı:

"Biz Bay'ı emekli etmiyoruz. Onu koruyoruz. Çünkü bazı atlar sadece koşmaz… Bir ailenin parçası olur. Bay Nalçakan bizim evladımız."

Böylece Bay Nalçakan, kariyerinin en büyük başarısı olan 100. Gazi Koşusu şampiyonluğunun ardından pistlere zirvede veda etmiş oldu.