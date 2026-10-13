Türkiye’de son günlerde yaşanan fon krizi, basın özgürlüğüne ilişkin tartışmaları da alevlendirdi. Milyarlarca liralık fon işlemleriyle ilgili soruşturmanın kamuoyuna yansıyan boyutlarını araştıran gazetecilerden ikisi tutuklandı, ikisi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Peki, gazetecilerin hangi eylemleri bu kadar ağır tedbirleri gerekli kıldı?

Yanlış bilgi meselesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetecilerin fon soruşturması hakkında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını ileri sürüyor. Suçlama, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu.

Ancak bu suçun oluşması, yalnızca bir bilginin yanlış olmasına bağlı değil.

Kanun, gerçeğe aykırı bilginin halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayılmasını arıyor.

Dolayısıyla cevaplanması gereken sorular var: Hangi bilgi gerçeğe aykırı? Bunun bilerek ve hangi amaçla yayıldığına ilişkin deliller neler? Kamu barışını bozma tehlikesi nasıl ortaya konuluyor?

Bunlar hukuki ayrıntılar değil, suçun varlığını belirleyen temel unsurlar.

Üstelik ortada bir de tutuklama meselesi var.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesine göre tutuklama, bir cezalandırma yöntemi değil; belirli şartlar altında uygulanabilen istisnai bir koruma tedbiri.

Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin yanında tutuklama nedeninin de bulunması ve tedbirin ölçülü olması gerekiyor.

Gazetecilik

Gazetecilerin açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları zaten kamuoyunun erişimine açıkken, delillerin karartılması veya kaçma tehlikesine ilişkin hangi somut gerekçelerle bu kararlara varıldığı önem taşıyor.

Gazetecilik elbette sınırsız bir dokunulmazlık sağlamaz.

Gazeteci de yanlış bilgi verebilir, hatalı değerlendirmelerde bulunabilir, kişilik haklarını ihlal edebilir. Bunların hukuk düzeninde karşılıkları vardır.

Ancak gazetecinin yanlış yapma ihtimali ile bir suçun bütün unsurlarının oluşması aynı şey değildir.

Nitekim fon soruşturmasıyla ilgili bazı siyasi iddiaların muhatapları tarafından yalanlandığını biliyoruz. İsmail Saymaz da son köşe yazısında, bu iddialardan bir kısmının doğrulanamadığını açıkça anlatıyor.

Bu durum, gazetecilikte teyit yükümlülüğünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Fakat aynı zamanda, doğruluğu tartışmalı bir haber veya sorunun hangi koşullarda ceza soruşturmasına ve özgürlüğü kısıtlayan tedbirlere dönüşebileceğini de sorgulamamızı gerektiriyor.

Anayasa’nın 28. maddesi açık: Basın hürdür, sansür edilemez.

Üstelik devletin görevi yalnızca basına müdahale etmemek değil, basın ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak tedbirleri de almak.

Basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin mesleki ayrıcalığı değildir. Toplumun, kendisini yönetenleri ve kamu gücünü kullananları denetleyebilmesinin vazgeçilmez araçlarından biridir.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in 2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 163’üncü sırada bulunması da bu konudaki sorunların boyutunu gösteriyor.

Bugün tartışılan fon soruşturmasında yapılması gereken, iddiaların belgelerle aydınlatılması, varsa usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuki hesap vermesidir.

Bu süreçte gazetecilerin sorumluluğu da iddiaları araştırmak, doğrulatmak ve ilgili tarafların açıklamalarını kamuoyuna aktarmaktır.

Ancak gazetecilerin haberleri nedeniyle özgürlüklerinin kısıtlanması, yalnızca dört kişinin meselesi olarak görülemez. Böyle kararların diğer gazeteciler üzerinde yaratabileceği caydırıcı etki de hesaba katılmalıdır.

Çünkü gazetecinin soru sormaktan çekindiği bir toplumda, cevaplanmayan sorular giderek çoğalır.

Ve halkın haber alma hakkı, ancak o sorular özgürce sorulabildiği ölçüde gerçek bir anlam taşır.