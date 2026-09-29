Türkiye günlerdir bir fon soruşturmasını konuşuyor. Gözaltılar, tutuklamalar, milyarlarca liralık işlemler, olağanüstü yükselen hisseler, yurtdışına gönderilen paralar…

Fakat bütün bu rakamların arasında asıl kaybettiğimiz şeyi gözden kaçırıyoruz: Güven.

Üstelik bu kez mesele yalnızca birkaç portföy yöneticisine güvenip güvenmemek değil. Sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemekle görevli kurumlara ne kadar güvenebileceğimiz meselesi.

Çünkü bugün SPK’nın kendi açıklamalarından biliyoruz ki bazı fonların, fiili dolaşımı düşük hisselerde şirketlerin ekonomik gerçekliğiyle açıklanamayacak fiyat hareketlerine yol açtığı 2025’in son çeyreğinde fark edilmiş. Konu 2 Aralık 2025’te Mehmet Şimşek başkanlığındaki Finansal İstikrar Komitesi’nin gündemine de gelmiş. Buna rağmen kapsamlı fon rehberi ancak 28 Ağustos 2026’da yürürlüğe girdi.

Arada yaklaşık dokuz ay var.

İşte ilk soru burada başlıyor:

Devlet bir sistemik riski 2025 sonunda gördüyse, Eylül 2026’da 131 fonu tasfiye etmek zorunda kalınana kadar ne oldu?

Meselenin boyutu

Bugün tasfiye edilen yedi portföy yönetim şirketine ait 131 fonda tam 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor.

Bu sayı, artık meselenin birkaç spekülatörün borsa macerası olmadığını tek başına gösteriyor.

SPK’nın kanuni görevi zaten yalnızca düzenleme yayımlamak değil. Kurumun görevi; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini izlemek, muhtemel riskleri tespit etmek, yatırımcıları korumak ve gerektiğinde önleyici tedbir almak.

O halde sorulması gereken yalnızca “Kim manipülasyon yaptı?” değildir.

Denetim mekanizması ne zaman alarm verdi?

Alarm verdiyse kim ne yaptı?

Bu hisselerde aylar boyunca olağanüstü fiyat hareketleri yaşanırken neden daha erken ve daha sert tedbir alınmadı?

Kimler sistem çökmeye başlamadan önce parasını çıkarabildi, kimler içeride kaldı?

Ve belki de en önemlisi:

Çıkan paralar nereye gitti?

Savcılığın MASAK’tan 2024’ten bugüne kadar şirket yöneticilerinin yurtdışı para transferlerini, kripto varlık hareketlerini ve para giriş çıkışlarını istemesi boşuna değil. İlk tespitlere ilişkin haberlerde iki fon yöneticisinin hesaplarından İsviçre’deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon Euro transfer edildiği bildirildi.

Bu paralar hangi işlemlerden elde edildi? Nihai faydalanıcıları kimdir? Türkiye’den başka ülkelere veya kripto varlıklara başka ne kadar para çıktığının ortaya çıkarılması gerekir.

Kaya hakkındaki iddialar

Tam bu noktada eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddialar dosyayı başka bir boyuta taşıdı. Kaya sıradan bir yatırımcı değildi. Eski bir bakandı ve iddialar ortaya çıktığında iktidar partisinin genel başkan yardımcısıydı. Üstelik iddiaların merkezindeki Özata Denizcilik ve Destek Holding bağlantılı soruşturmada yeni gözaltılar da yapıldı.

Kaya da iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istediğini söyledi fakat artık yalnızca onun açıklaması yeterli değil. Devletin açıklaması gerekiyor.

Varsa söz konusu işlemlerin gerçek tarihlerini, miktarlarını ve bu işlemlerin soruşturma konusu diğer hareketlerle bir bağlantısı bulunup bulunmadığını ortaya çıkarmak denetim ve yargı makamlarının işi.

Çünkü bu soruşturmanın sonunda sadece “kim ne kadar para kazandı?” sorusunun cevabını öğrenirsek eksik kalır.

Sistem çökmeye başladığında kimlerin zamanında çıkıp kimlerin enkaz altında kaldığı, bu sürecin en karanlık noktasıdır.

Ve yüz binlerce yatırımcı parasının akıbetini beklerken, devlet kendi kurumlarının gözetimindeki bir piyasada yaşanan bu tablo için kime, hangi sorumluluğu yükleyecek?

SPK bugün 131 fonu tasfiye ediyor. Ama Türkiye’nin ihtiyacı yalnız fonların tasfiyesi değil. Bu sürece ilişkin bütün bu soruların yarattığı şüphelerin tasfiye edilmesi. Aksi halde, kaybolan kurumsal güveni geri getirmek çok daha zor olur.