Türkiye’nin çevrim içi yemek siparişi pazarında son bir yılda yaşanan iki devralma, Rekabet Kurulunun geçmiş kararlarıyla birlikte okunduğunda cevaplanması gereken önemli bir soru ortaya çıkarıyor.

Önce Uber, Trendyol Go’nun yüzde 85’ini satın aldı. Rekabet Kurulu 15 Mayıs 2025’te bu işleme izin verdi. Kararın mantığı anlaşılabilir: Uber o tarihte Türkiye’de çevrim içi yemek siparişi pazarında Trendyol Go’nun rakibi olarak faaliyet göstermiyordu. Kurul da işlemin etkin rekabeti önemli ölçüde azaltmayacağı sonucuna vardı.

Fakat yalnızca yedi gün sonra verilen başka bir karar bugün çok daha önemli hale geldi.

Rekabet Kurulu, 22 Mayıs 2025’te Yemeksepeti hakkında verdiği kapsamlı kararda şirketin hâkim durumda olmadığı sonucuna ulaştı. Bunun önemli gerekçelerinden biri, Yemeksepeti’nin geçmişte sahip olduğu pazar gücünün Trendyol Yemek ve GetirYemek gibi rakiplerin büyümesiyle gerilemiş olmasıydı.

Yani Kurul bize kabaca şunu söylüyordu: Yemeksepeti eskisi kadar güçlü değil, çünkü karşısında artık onu zorlayan rakipler var.

Aradan yaklaşık bir yıl geçti.

Bu kez Trendyol Go’yu kontrol eden Uber, Getir’in çevrim içi yemek siparişi faaliyetini de devralmak için Rekabet Kurulunun karşısına çıktı.

Kurul 17 Haziran 2026’da bu işleme de, Uber tarafından sunulan taahhütler çerçevesinde izin verdi.

Sonuçta bir yıl önce Yemeksepeti üzerinde rekabet baskısı oluşturduğu söylenen iki önemli oyuncu, Trendyol Yemek ve GetirYemek, artık birbirinden bağımsız iki rakip olmaktan çıkıp aynı ekonomik bütünlüğün içine girdi.

İşte tartışılması gereken yer burası.

Bir yıl önce rakiptiler, bugün aynı çatıdalar

Bu iki kararın hukuki konusu elbette aynı değil. Yemeksepeti kararında hâkim durum inceleniyordu; Uber-Getir dosyasında ise bir devralmanın rekabet üzerindeki etkileri. Bir yılda pazar şartlarının değişmiş olması da mümkün.

Ancak tam da bu nedenle Uber-Getir kararının gerekçesi son derece önemli.

Çünkü Rekabet Kurulu 2025’te Yemeksepeti’nin gücünün sınırlandığını anlatırken Trendyol Yemek ve GetirYemek’in yarattığı rekabet baskısına dayanıyorsa, 2026’da bu iki rakibin tek ekonomik bütünlük altında toplanmasının yaratacağı rekabet kaybını da açıklamak zorunda.

Kurul Uber-Getir işlemine zaten doğrudan ve koşulsuz izin vermedi; izin, Uber’in sunduğu taahhütler çerçevesinde verildi.

Kamuoyuna açıklanan en dikkat çekici taahhüt ise Uber’in Türkiye’ye beş yılda 500 milyon dolar yatırım yapması.

Türkiye’ye 500 milyon dolar yatırım yapılması kuşkusuz ekonomik açıdan önemli. Ama burada yatırım miktarı kadar pazarın yapısı da önemli.

Migros Yemek ve daha küçük platformlar elbette var. Fakat rekabet hukuku açısından önemli olan rakiplerin sayılması değil, bu şirketlerin birleşen yapı üzerinde gerçekten etkili bir rekabet baskısı oluşturup oluşturamadığı.

Üstelik çevrim içi yemek siparişi sıradan bir pazar değil. Restoran ağı kullanıcıyı, kullanıcı sayısı restoranı, sipariş hacmi kurye ağını büyütüyor. Ölçek büyüdükçe yeni bir rakibin aynı ağı sıfırdan kurması zorlaşıyor.

Bu nedenle Kurulun gerekçeli kararında asıl görmek istediğim şey şu: Bir yıl önce ayrı ayrı önemli görülen iki rekabetçi gücün birleşmesinin etkisi nasıl hesaplandı ve kabul edilen taahhütler bu etkiyi nasıl karşılıyor?

Yemeksepeti gerçekten kimin olacak?

Tam bu noktada hikâyeye Yemeksepeti giriyor.

Uber, bu yıl Yemeksepeti’nin ana şirketi Delivery Hero için dev bir satın alma teklifinde bulundu.

Ancak anlaşma öyle yapılandırıldı ki Uber ile Delivery Hero’nun faaliyetlerinin çakıştığı 14 ülkedeki işletmeler Uber’e geçmeyecek. Delivery Hero bu işletmeleri SSW Partners’a satmak üzere ayrı bir anlaşma yaptı.

Türkiye’de bu kapsamda bulunan şirket Yemeksepeti.

İşlemler planlandığı gibi tamamlanırsa Yemeksepeti Uber’e değil, SSW’ye geçecek.

Bu ayrıştırmanın rekabet hukuku açısından mantığı açık. Uber’in elinde zaten Trendyol Yemek ve GetirYemek varken Yemeksepeti’nin de aynı ekonomik bütünlüğe girmesi Türkiye’de çok daha ağır bir yoğunlaşma tartışması yaratırdı.

Fakat SSW anlaşmasının yapısı ayrıca incelenmeyi hak ediyor. Çünkü SSW, bu 14 işletmenin uzun vadeli sahibi olacağını söylemiyor. Tam tersine, bu işletmeler için ileride uygun “uzun vadeli sahipler” bulma sürecini yöneteceğini açıklıyor.

Dahası, Uber’in kendi yatırımcı belgelerinde SSW’nin yaklaşık 1,6 milyar dolarlık bu işlemi gerçekleştirebilmesi için gerekli finansmanın çoğunluğunu Uber’in borç olarak sağlayacağı yazıyor. SSW’nin bu finansmanı zaman içerisinde, varlıkların ileride satılması halinde de Uber’e geri ödeyeceği belirtiliyor.

Uber, SSW’ye devredilecek işletmeler üzerinde kontrol sahibi olmayacağını; SSW’nin de bu işletmeler için uzun vadeli sahip bulma sürecini bağımsız biçimde yürüteceğini beyan ediyor. Ancak tam da bu finansman ilişkisi nedeniyle işlemin yalnızca kâğıt üzerindeki mülkiyet yapısına bakılarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Uber’in sağladığı borcun koşulları, teminatları ve SSW’nin gelecekte yapacağı satışlara ilişkin sözleşmesel hükümler önemlidir. Uber’e öncelikli alım, veto, alıcıyı belirleme veya başka yollarla stratejik kararlar üzerinde belirleyici etki sağlayabilecek herhangi bir hak tanınıp tanınmadığı ortaya konulmalıdır. Çünkü rekabet hukukunda mesele yalnızca şirketin hisselerinin kimin adına kayıtlı olduğu değil, şirketin ticari kaderini kimin belirleyebildiğidir.

Türkiye çevrim içi yemek siparişi pazarında yaşanan bu hamleler, yalnızca büyük şirketlerin birleşme ve devralma hikâyelerinden ibaret değil. Karşımızda, pazarın yapısını ve güç dengelerini kökten değiştiren karmaşık bir mülkiyet ve finansman ağı var. Rekabet Kurulunun görevi ise sadece kâğıt üzerindeki hisse devirlerini incelemek veya yatırım taahhütleriyle yetinmek değil; bu ağın pazarın fiili işleyişinde yaratacağı yoğunlaşmayı ve dolaylı kontrol risklerini şeffaflıkla ortaya koymaktır.