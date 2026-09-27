Trafik kazası geçiren bir vatandaşın henüz olayın şokunu atlatamadan bilinmeyen bir numaradan aranması, Türkiye’de yıllardır konuşulan bir sorunu yeniden gündeme getirdi. Arayan kişi kazayı bilir, size ne kadar tazminat alabileceğinizi anlatır ve sizi bir avukata yönlendirmeye çalışır. “Hasar danışmanlığı” adı altında yürütülen bu sistem de aslında yeni değil. Yıllardır kazazedelerin bilgilerinin nasıl elde edildiği ve belirli hukuk bürolarına nasıl yönlendirildikleri tartışılıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü son soruşturmayı önemli kılan ise ilk kez karşılaştığımız bir yöntem olması değil; ortaya çıkan ölçek.

Adalet Bakanlığının verdiği bilgilere göre 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar liralık haksız kazanç sağlandığı yönünde tespitler bulunuyor. 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Altı avukatlık ofisi ve 20 şirkette arama yapıldı.

Avukat benim kaza yaptığımı nereden biliyor?

Bence dosyanın asıl önemli kısmı burada başlıyor.

MASAK ve SEDDK incelemelerinde bazı kolluk görevlileri, sigorta şirketi çalışanları, acenteler, eksperler, tahkim hakemleri, hatta kaporta-boya ustaları ve servis çalışanlarına olağandışı para transferleri tespit edildiği açıklandı.

O halde sadece “Bu kişiler vatandaşı neden aradı?” diye sormak yetmiyor. Daha önemli soru şu: Bir hukuk bürosu, benim dün trafik kazası yaptığımı bugün nasıl öğreniyor?

İşte burada mesele yalnızca Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarından çıkıyor, kişisel verilerin korunmasına geliyor.

Üstelik bu tehlike yeni fark edilmiş de değil. İçişleri Bakanlığı daha 2024 yılında trafik kazasına karışan vatandaşların telefon bilgilerinin çeşitli kişi ve şirketler tarafından resmi veya özel kurumlardan hukuka aykırı biçimde temin edilerek arandığı konusunda ilgili kurumları uyarmıştı.

Demek ki yıllardır konuşulan bir sistemle karşı karşıyayız. Fakat bugün ilk kez bu kadar büyük bir veri ve para trafiğinin nasıl çalıştığı ciddi biçimde soruşturuluyor.

KVKK sadece reklam mesajından ibaret değil

KVKK denildiğinde çoğumuzun aklına hâlâ internet sitesine girerken önümüze çıkan kutucuklar veya telefonumuza gelen izinsiz reklam mesajları geliyor. Oysa kişisel verinin gerçek değeri böyle dosyalarda ortaya çıkıyor.

Kaza yaptığınız bilgisi, telefon numaranız, sigorta bilgileriniz, aracınızın hasarı… Bunların her biri, birileri için ekonomik değeri olan bilgiye dönüşebilir.

Bu nedenle soruşturmanın en önemli sonucu yalnızca veriyi kullananların belirlenmesi olmamalı. Verinin nereden çıktığının da ortaya çıkarılması gerekiyor.

Bu nedenle yargı süreci yalnızca veriyi kullanarak vatandaşa ulaşan avukatlarla sınırlı kalamaz. Verinin kaynağına kadar gidilmesi gerekir. Eğer bu bilgiler kolluktan, sigorta şirketlerinden, eksperlerden, servislerden ya da herhangi bir kamu sisteminden hukuka aykırı biçimde çıkarıldıysa, bu zincirin her halkasındaki sorumluluk ayrı ayrı ortaya konulmalıdır.

Çünkü 253 bin kişinin bilgisinin konuşulduğu bir dosyada mesele artık birkaç kişinin meslek etiğini ihlal etmesinden ibaret değildir. Asıl mesele, vatandaşın kişisel verisinin kim tarafından, hangi sistemden ve nasıl çıkarılabildiğidir. KVKK’nın gerçek sınavı da tam olarak budur.