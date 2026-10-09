Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 12 Eylül'de tutuklanan Günday'a, Kaşif Kozinoğlu'nun adliyeye gelirken çekilen görüntüleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Sözcü'nün haberine göre hakkında tutukluluk incelemesi bugün yapılan Günday'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Selahattin Günday 10 Eylül’de gözaltına alınmıştı.

Günday, 12 Eylül’de “istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Günday’ın avukatları, soruşturmaya konu edilen görüntünün müvekkilleri tarafından çekilmediğini, isnat edilen eylemin tarihinin hatalı olduğunu ve zamanaşımı süresinin dolduğunu belirterek tutuklama kararına itiraz etmişti.

Bu itirazın yapılmasından birkaç saat sonra Günday hakkında bu kez “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamasıyla ikinci bir tutuklama kararı verilmişti.

Avukatları, Günday’ın ikinci suçlama kapsamında ifadesinin alınmadığını, ayrıca örgütün varlığına, üyelerine ya da Günday’ın bu yapı içindeki konumuna ilişkin somut bir delilin ortaya konulmadığını savunmuştu.