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Gazeteci Selahattin Günday'ın tutukluluk durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile bağlantılı dosya kapsamında, 2011 yılındaki gazetecilik faaliyetleri suçlama konusu yapılan Günday'ın tutukluluk incelemesinin 9 Ekim Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirileceği açıklandı.

AVUKATI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden kendilerine bilgi verildiğini belirterek incelemeye katılacaklarını duyurdu.

Mahkemeye tahliye talepli dilekçe sunduklarını açıklayan Ersöz, tutukluluk incelemesinin duruşmalı yapılmasını ve duruşma saatinin en az iki saat önceden kendilerine bildirilmesini istediklerini ifade etti.

Ersöz, Günday'ın serbest bırakılması gerektiğini savunarak yarın yapılacak incelemenin önemine dikkat çekti.