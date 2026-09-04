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Gazeteci Sedat Bozkurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gökçek’in siyasi arenada sanıldığı gibi güçlü bir figür olmadığını savunan Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde bir karşılığının bulunmadığını öne sürdü.

'SİYASETTE ÖNEMLİ BİR ÖZNE DEĞİL'

Melih Gökçek’in muhtelif senaryolarla gündemde tutulduğunu ancak gerçekte durumun farklı olduğunu belirten Bozkurt, 2017 yılındaki istifa sürecine ve sonrasındaki seçim dönemlerine dikkat çekti. Erdoğan’ın seçim kaybetme riskini göze alarak Gökçek’i görevden "ağır" bir biçimde çektirdiğini hatırlatan deneyimli gazeteci; 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de Gökçek'in onaylamadığı isimlerin aday gösterildiğini ifade etti.

'OSMAN GÖKÇEK’İN VEKİLLİĞİ GÜÇTEN DEĞİL, 'FAYDA'DAN'

Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in AK Parti’den milletvekili seçilmesini de değerlendiren Bozkurt, bu durumun bir siyasi güç gösterisi olmadığını iddia etti. Bozkurt, Osman Gökçek’in aday gösterilme gerekçesini "sistem için faydalı görülmesi ve seçim süreçlerinde harcayacak finansal kaynağının bulunması" sözleriyle açıkladı.

'GÖKÇEKLER’İ SIKINTIYA SOKACAK TEK ŞEY...'

Paylaşımının sonunda Gökçek ailesinin hukuki ve finansal durumuna değinen Bozkurt, aileye ait çok sayıda gayrimenkul tapusu bulunduğunu öne sürerek, "Gökçekler’i sıkıntıya sokacak tek şey, bol miktarda gayrimenkul tapusu bulunan en az iki itirafçıdır" ifadeleriyle dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Sedat Bozkurt, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Melih Gökçek, Erdoğan’ın umurunda bile degildir. Muhtelif senaryolarla önemli bir özne gibi aktarılıyor. Ama degil. 2019 yerel seçimleri öncesinde de görevden “ağır” bir biçimde ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Hem de seçim kaybetme riski yaratmasına karşın. 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde de istemediği isimler aday yapılmıştı. Oğlunun milletvekili yapılması güçlü olmasından degil, Osman Gökçek’in “faydalı” ve seçime harcayacak parası olmasındandır. Gökçekler’i sıkıntıya sokacak tek şey, bol miktarda gayri menkul tapusu bulunan en az 2 itirafçıdır…"