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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadele başladı. Lige lider giren sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupaları öncesindeki son lig sınavında Başakşehir'e konuk oluyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY LİDERLİĞİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de ilk üç haftada 7 puan toplayan Galatasaray, averajla liderlik koltuğunda bulunuyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Başakşehir deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Başakşehir ise ilk üç haftada elde ettiği 4 puanla haftaya 9. sırada girdi. İstanbul ekibi, sahasında lider Galatasaray'ı mağlup ederek üst sıralara doğru yükselmenin hesaplarını yapıyor.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir:Deniz , Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kemen, Kaluzinski, Olsen, Shomurodov, Fayzullayev, Umut Güneş.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santra vuruşu ile başladı

GALATASARAY MAÇA HIZLI BAŞLADI

1' Batrakov'un ortasında Victor Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Deniz Dilmen çıkardı.

YUNUS AKGÜN KALEYİ YOKLADI

6' Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında ceza yayına sokulan Yunus Akgün sol ayağıyla kaleyi yokladı. Kaleci Deniz Dilmen topu kornere çeldi.

GALATASARAY TÜM HATLARIYLA RAKİP YARI SAHASINDA

8' Tüm hatlarıyla rakip yarı sahasına yerleşen Galatasaray, ayağa paslarla boşluk arıyor.

DİREKTEN DÖNDÜ

17' Osimhen'in ceza yayından sağ ayak içiyle çektiği şut üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü.

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ

17' Galatasaray'da ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Victor Osimhen şutunu çekti. Top üst direkten çizgiye düşüp geri döndü. Hakem VAR'ı dinleyerek topun çizgiyi geçtiğini işaret etti ve golü verdi.

BAŞAKŞEHİR'İN ATAĞI

25' Başakşehir'in sol kanattan gelişen atağında Operi'nin ortaya çevirdiği topu arka direkte Skov Olsen topuğulya indirdi, kaleci Uğurcan çıktı ve topu aldı.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

27' Tüm hatlarıyla yüklenen Galatasaray'da sağ kanattan son çizgiye inen Sallai ortasını yaptı. Arka direkteki Osimhen topu kale alanı önünde olan Batrakova indirdi fakat Batrakov iyi bir vruuş çıkaramadı. Devamında karamboldeki top Gabriel Sara'ya çarpıp dışarı çıktı.

VİCTOR OSİMHEN OYUNA DEVAM EDEMİYOR

33' Victor Osimhen yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemiyor. Victor Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oluyor.

LEROY SANE DURAN TOPTAN ŞANSINI DENEDİ

38' Yunus Akgün'e yapılan faul sonrası serbest vuruş kazanan Galatasaray'da duran topun başına Leroy Sane geçti. Sane'nin vuruşunda top farklı dışarı gitti.

BAŞAKŞEHİR BERABERLİK GOLÜNE ÇOK YAKLAŞTI

43' Sol kanattan Operi'nin taşıdığı topu cezza yayının gerisinde alan Kemen bir anda hızlanıp ceza sahası içine girdi. Kale alanı çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır topu dışarı kornere çeldi