Betimar Araştırma & Danışmanlık Şirketi, 26-28 Ağustos tarihleri arasında yaptığı "Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması" sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Son anket araştırmasında İYİ Parti farkı
Betimar Araştırma’nın Ağustos 2026 anketinde İYİ Parti, kararsızlar dağıtıldığında ulaştığı %9,3’lük oy oranıyla 3. sıraya yerleşti. Ortaya çıkan sonuçlar, İYİ Parti'nin oy oranındaki yükselişi ve siyasette değişen dengeleri gözler önüne serdi.Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşlara “Bugün bir milletvekili genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Kararsız seçmenlerin oyları dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo siyasette dikkat çeken dengeleri gözler önüne serdi.
Araştırmanın en göze çarpan sonuçlarından biri İYİ Parti’nin yakaladığı yükseliş ivmesi oldu.
İYİ Parti, yüzde 9,3’lük oy oranıyla üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırarak sıralamada önemli bir başarı elde etti ve zirve takibini sürdürdü.
Seçim Anketi Oy Dağılımı Tablosu
AK Parti: Yüzde 35,4
Yeni Parti: Yüzde 20,1
İYİ Parti: Yüzde 9,3
DEM Parti: Yüzde 9,2
MHP: Yüzde 7,7
CHP: Yüzde 5,3
Anahtar Parti (A Parti): Yüzde 3,6
Zafer Partisi: Yüzde 2,8
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,2
TİP: Yüzde 1,1
Diğer: Yüzde 3,3
Anket verilerine göre AK Parti yüzde 35,4 ile birinci, Yeni Parti ise yüzde 20,1 ile ikinci sıradaki yerini koruyor.
Yüzde 9,3 oy oranına ulaşan İYİ Parti’yi; yüzde 9,2 ile DEM Parti, yüzde 7,7 ile MHP ve yüzde 5,3 ile CHP takip ediyor.
Diğer partiler ise baraj altındaki oy oranlarıyla listede yer alıyor.
‘ÇERÇEVE YASA’YA KARŞI DURUŞ OY ORANINI YÜKSELTTİ’
Siyasi kulislerde İYİ Parti’deki oy artışı, partinin TBMM’den geçen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ile bu kapsamdaki çerçeve yasaya karşı takındığı sert ve net duruşla ilişkilendiriliyor. Süreç karşıtı söylemlerini kararlılıkla sürdüren İYİ Parti'nin bu tutumunun, seçmende karşılık bularak oy oranındaki yükselişi ivmelendirdiği değerlendiriliyor.