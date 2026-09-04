Son anket araştırmasında İYİ Parti farkı

‘ÇERÇEVE YASA’YA KARŞI DURUŞ OY ORANINI YÜKSELTTİ’

Siyasi kulislerde İYİ Parti’deki oy artışı, partinin TBMM’den geçen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan sürece ile bu kapsamdaki çerçeve yasaya karşı takındığı sert ve net duruşla ilişkilendiriliyor. Süreç karşıtı söylemlerini kararlılıkla sürdüren İYİ Parti'nin bu tutumunun, seçmende karşılık bularak oy oranındaki yükselişi ivmelendirdiği değerlendiriliyor.