Kaynak: Haber Merkezi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos tarihinde, Melih Gökçek hakkında "yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı" iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Gökçek, adliyeye girişinde gazetecilerin Bülent Arınç ile ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı.

Gökçek'in adliyeye sakız çiğneyerek girmesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.





'ŞEKER HASTASI OLDUĞU İÇİN SAKIZ KULLANIYOR'

Görüntülerin gündem olmasıyla birlikte Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, konuya ilişkin X platformundan bir paylaşım yaptı. Osman Gökçek, babasının şeker hastası

olduğunu vurgulayarak, "Bilindiği üzere kendisi şeker hastasıdır. Rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı ağız kuruluğunu gidermek amacıyla zaman zaman sakız ve çiğneme tableti kullanmaktadır. Görüntülerde yer alan durumun sebebi de tamamen budur" dedi.

Osman Gökçek, adliye ortamında böyle bir durumun mümkün olmadığını da belirterek, "Ayrıca, Sayın Savcımıza ifade verdiği esnada böyle bir durumun söz konusu olması

zaten mümkün değildir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği

duyuyorum" ifadelerini kullandı.

'BEN 500 SEFER SIÇRADIM HEPSİNDEN İSTİSNASIZ TAKİPSİZLİK ALDIM'



İfadesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Gökçek şunları söyledi:

"İfade verdim. Gizlilik var. Bunu söyledim şunu söyledim gibi bir şey bu sebeple benden beklemeyin. Savcılığın yaptığı soruşturma bitecek, neticeyi alacağız. Sonra merak etmeyin hepinizle televizyonlarda bol bol konuşacağız. Melih Gökçek konuşmayan, çekinen adam değildir.

Birincisi ben belediye başkanlığına ilk 94’te seçildim. 9 yıl muhalefette belediye başkanlığı yaptım. 500 soruşturma geçirdim. Bunların hepsine ifade verdim. Ben 500 sefer sıçradım hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. "

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos tarihinde Melih Gökçek hakkında, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılığın açıklamasında, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi

gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır"

denilmişti.