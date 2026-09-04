Altın piyasasında hareketlilik yeniden hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ağustos ayının son haftasına ilişkin verilerinde net altın rezervinin 13,3 tonluk artışla 515,6 tona yükseldiği görüldü.
İslam Memiş uyardı: Kapalıçarşı’da gram altın alarmı
Merkez Bankası’nın altın rezervi 515,6 tona yükselirken gram altın 7 bin lira sınırına yaklaştı. İslam Memiş, kısa vadede gram altında 7 bin-7 bin 500 lira bandına dikkat çekti. Memiş, altın borcu olanlar ve düğün hazırlığı yapanlara da önemli uyarılarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Rezervlerdeki yükselişin mart ayında gerçekleştirilen altın swap işlemlerinin geri dönüşüyle desteklendiği belirtilirken, küresel piyasalardaki hareketlilik iç piyasada da gram altın fiyatlarına yansıdı.
Gram altın yeniden 7 bin lira sınırına yaklaşırken, yatırımcıların gözü önümüzdeki dönemde fiyatların izleyeceği seyire çevrildi.
GRAM ALTIN 6 AYDA SERT DALGALANDI
Gram altın, 2026 yılının son 6 aylık döneminde yatırımcılarına oldukça hareketli bir grafik sundu.
Mart ayında ortalama 6 bin 901 TL seviyesinde bulunan gram altın, ay içerisinde 7 bin 482 TL'lik rekor seviyeyi gördü.
Ardından 6 bin 241 TL'ye kadar gerileyen gram altında kısa sürede yaklaşık bin liralık fiyat marjı oluştu.
Nisan ayında ortalama 6 bin 806 TL, mayıs ayında ise 6 bin 715 TL seviyeleri test edildi.
Haziran ayında ise daha sert bir geri çekilme yaşandı. Gram altın 5 bin 964 TL bandına kadar inerken aylık ortalama 6 bin 299 TL oldu. Temmuz ayında da zayıf seyir devam etti.
Ağustos ayında ise altın piyasasında toparlanma başladı. Gram altının aylık ortalaması 6 bin 767 TL'ye yükseldi. 4 Eylül itibarıyla serbest piyasada gram altın 6 bin 950-6 bin 970 TL aralığında seyrediyor.
İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN 7 BİN 500 MESAJI
Finans Analisti İslam Memiş, altındaki son hareketliliği değerlendirirken kısa vadede takip edilmesi gereken seviyeye dikkat çekti.
Memiş, gram altında 7 bin-7 bin 500 lira bandının izleneceğini belirtti. Gram altındaki yükselişin bugüne kadar dolar/TL tarafından yeterince desteklenmediğini ifade eden Memiş, kurda yaşanabilecek yukarı yönlü hareketlerin gram altını doğrudan yukarı taşıyabileceğini vurguladı.
Ons altın tarafında da dikkat çeken seviyelere işaret eden Memiş, temmuz ayında 3 bin 950 dolara kadar gerileyen ons altının ağustosta 4 bin 688 dolara yükseldiğini hatırlattı.
Son geri çekilmeleri sağlıklı bir kâr satışı olarak değerlendiren Memiş, ons altında 4 bin 300 dolar seviyesinin güçlü bir taban olduğunu belirtti. Yıl sonuna doğru ons altında 5 bin doların üzerinin test edilebileceği öngörüsünü de paylaştı.
KAPALIÇARŞI'DA FİZİKİ ALTIN İÇİN DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
Altın piyasasında fiyat hareketlerinin yanı sıra Kapalıçarşı’daki fiziki altın piyasasında oluşan marjlar da gündeme geldi.
İslam Memiş, fiziki altındaki işçilik primlerinin ciddi oranda gerilediğini belirtti. Bu gelişmenin özellikle altın borcu bulunanlar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar açısından önem taşıdığını ifade etti.
Memiş, fiziki piyasadaki düşük işçilik maliyetlerinin bu kişiler açısından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN REZERVİ YÜKSELDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın net altın rezervi ağustos ayının son haftasında 515,6 tona yükseldi.
Bir önceki döneme göre 13,3 tonluk artış yaşanırken, yükselişte mart ayındaki altın swap işlemlerinin geri dönüşünün etkili olduğu belirtildi.
Altın piyasasında gözler bir yandan küresel piyasalardaki ons altın hareketine, diğer yandan dolar/TL kuruna çevrilmiş durumda.
Gram altının 7 bin lira sınırındaki seyri ve İslam Memiş'in işaret ettiği 7 bin-7 bin 500 lira bandı, önümüzdeki dönemde yatırımcıların yakından takip edeceği seviyeler arasında bulunuyor.