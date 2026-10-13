Kaynak: Haber Merkezi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, spiker Serap Belovacıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlaması çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

ÜMİT ÖZLALE'NİN AÇIKLAMASININ ARDINDAN TARTIŞMA YAŞANDI

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, adının bir fon listesinde bulunduğunu ileri süren bir X kullanıcısına yanıt vererek hukuki yollara başvuracağını açıklamıştı. Özlale, paylaşımında iddiayı ortaya atan kişiden elindeki belgeleri mahkemeye sunmasını istemiş, kendisinin de mal varlığını açıklayacağını belirtmişti.

Özlale, mesajında Ankara Kuşu hesabına hitaben, kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla dava açılması durumunda belgelerin mahkemeye sunulmasını isteyerek mahkemenin vereceği karara göre ceza uygulanacağını ifade etmişti.

İddiayı paylaşan kullanıcı ise daha sonra bir isim benzerliği söz konusu olduğunu söyleyerek Özlale'den özür dilemiş ve paylaşımını kaldırmıştı.

Bu gelişmenin ardından Belovacıklı, eşi Özlale'ye destek vermek amacıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Belovacıklı, paylaşımında “İspatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir” ifadesini kullandı.

Belovacıklı'nın bir başka sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıt da tartışmaya konu oldu. Kendisine “Hadi bakalım sözünde misin, ispatlamayan şerefsiz kere şerefsizdir. Sen ne oluyorsun, onu da düşün” diyen bir kullanıcıya Belovacıklı cevap verdi. Belovacıklı, “Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla sefa sürsünler. Sığır sürüsü” ifadelerini kullandı.

BELOVACIKLI'DAN SAVUNMA VE SUÇ DUYURUSU AÇIKLAMASI

Paylaşımlarının gündeme gelmesinin ardından açıklama yapan Belovacıklı, yaşananların arka planına ilişkin değerlendirmelerini X hesabından kamuoyuyla paylaştı.

Hakkında oluşan tepkiler karşısında bir süre açıklama yapmadığını belirten Belovacıklı, daha sonra kamuoyunu bilgilendirmek istediğini bildirdi. Söz konusu mesajı, eşi üzerinden kendisini ve ailesini hedef alan, ölmüş annesine ve namusuna yönelik hakaretlerde bulunan bir sosyal medya kullanıcısına karşılık olarak yazdığını belirtti.

Belovacıklı, ilk aşamada verdiği yanıtı uygun bulmadığını ve paylaşımını yaklaşık bir saat sonra kaldırdığını kaydetti. Ancak mesajının, yalnızca kendisine hakaret eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik olduğu yönündeki açıklamasının göz ardı edildiğini söyledi. Paylaşımın, kamuoyunda millete hakaret etmiş gibi bir algı oluşturacak biçimde yayıldığını öne sürdü.

Kendisine yöneltilen hakaretlerin ekran görüntülerinin de paylaşımlarda yer almadığını belirten Belovacıklı, ifade vermek üzere ertesi gün çağrıldığını açıkladı. Avukatıyla birlikte ilgili makamlara gideceğini bildiren Belovacıklı, kendisine hakaret eden hesaplar hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kullandığı ifadelerin kendisine yöneltilen küfürlere tepki olarak yazıldığını belirten Belovacıklı, hukukun kendisine hakaret eden kişiler bakımından da işletilmesi gerektiğini savundu. Belovacıklı, kendisine gönderilen hakaret içerikli mesajları savcılığa delil olarak sunacağını bildirdi.

Belovacıklı, tepki gösterdiği kişinin kendisi hakkındaki ithamlarını da sosyal medya üzerinden paylaştı. Ekran görüntülerinde kullanıcının, Belovacıklı’ya ağır şekilde küfrettiği görüldü.