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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray, transfer çalışmalarında hücum hattına takviye yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Portekiz ekibi Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül’ü kadrosuna kattığını açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santrfor ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılılar, Deniz Gül transferi için Porto’ya 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray, Deniz Gül’e her sezon için 1 milyon 500 bin euro ücret ödeneceğini duyurdu.

Ayrıca futbolcunun sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10’luk bölümü Porto’ya aktarılacak.

PORTO’DA 44 MAÇA ÇIKTI

Deniz Gül, geçen sezon Porto formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta görev yaptı.

Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti.