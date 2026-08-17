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Yaz transfer döneminde uzun süreli sessizliğini Avrupa futbolunu sallayacak bir hamleyle bozmak isteyen Galatasaray'ın Manchester United kaptanı Bruno Fernandes için dev bir teklif hazırladığı iddia edilmişti.

GALATASARAY İDDİASI GÜNDEMİ SALLADI

Telegraph tarafından paylaşılan haberde; Galatasaray'ın Manchester United'a bonuslarla birlikte 50 milyon Euro bonservis önerisinde bulunacağı ve Portekizli yıldıza da 4 yıllık toplam 84 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edeceği bilgisi paylaşılmıştı.

'BRUNO FERNANDES HİÇBİR ŞARTTA SATILIK DEĞİL'

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası İngiliz basınından Sky Sports, Manchester United'ın Bruno Fernandes ile ilgili net tutumunu duyurdu.

Kırmızı Şeytanlar'ın Bruno Fernandes'i hiçbir teklif karşılığında satmayı düşünmediği ve yeni sezonda kadrosunda tutmaya kararlı olduğu bildirildi.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

6,5 sezondur Manchester United forması giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu İngiliz deviyle toplam 327 maçta forma giydi ve 107 gol, 108 asistlik etkileyici bir performansa imza attı.