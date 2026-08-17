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Son dört sezondur Süper Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray, yeni sezona sahasında aldığı beklenmedik Çorum FK beraberliğiyle başladı. Tribünlerden yükselen tepkiler ve teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattına takviye talebi üzerine yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi. Aleksey Batrakov hamlesinde önemli mesafe kateden Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine son olarak sürpriz bir dünya yıldızı geldi.

GARDİ, RASHFORD İÇİN DEVREDE

Daha önce Galatasaray’ın birçok ses getiren transferinde başrol oynayan ünlü menajer George Gardi, Manchester United'da geleceği belirsizliğini koruyan Marcus Rashford’ı yönetime sundu.

Gardi'nin, şartların oluşması halinde İngiliz yıldızı İstanbul’a getirebileceğini kulübe ilettiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Barcelona'da sergilediği 14 gol ve 14 asistlik harika performansla toplam 28 gole doğrudan katkı sağlayan Rashford, kiralık sözleşmesinin bitimiyle Manchester United'a geri döndü. İngiliz ekibinde kadroda düşünüp düşünülmediği netleşmeyen 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray için heyecan verici bir alternatif haline geldi.

SOL KANATTA İLK HEDEF LEAO

Sarı-Kırmızılı yönetimin sol kanat bölgesindeki bir numaralı hedefi AC Milan'ın yıldızı Rafael Leao olmaya devam ederken, Rashford hamlesi masadaki en güçlü alternatiflerden biri olarak duruyor. Transfer döneminin kalan günlerinde Galatasaray'ın hücum hattına katacağı dev ismin kim olacağı merakla bekleniyor.