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Galatasaray’ın anlaştığı Aleksey Batrakov taraftara veda etti. Dün oynanan Rostov-Lokomotiv Moskova maçını tribünden takip eden genç oyuncu maç sonu tribünlere seslendi.

KONUŞMASI TAKDİR TOPLADI

Galatasaray’ın transferini açıklama hazırlandığı Rus on numara Aleksey Batrakov tribünlere çıkarak taraftarına veda etti. Rostov mücadelesi öncesi kadroda yer almayan genç oyuncu maçı tribünden takip etti. Mücadelenin ardından taraftara seslenerek Galatasaray’a transferini duyurdu. Samimi açıklamalarının ardından tribünden kendisine büyük alkış aldı.

“HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ”

Rus oyuncu, “Hedefimin her zaman Avrupa futbolu olduğunu biliyorsunuz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi de benim hayalim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Genç oyuncu, konuşmasının ardından kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzaladı.

KAP YAKINDA

Galatasaray’ın Rus oyuncuyu bu akşam İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Resmi açıklamanın oyuncunun gelişiyle birlikte yapılması planlanıyor.