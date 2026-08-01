Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak için önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.

Galatasaray'dan 10 numara transferinde ters köşe: Batrakov ile anlaştı - Resim : 1

YAĞIZ SABUNCUOĞLU'NUN HABERİNE GÖRE ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, Galatasaray, Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Haberde, sarı-kırmızılı yönetimin genç futbolcunun kulübü Lokomotiv Moskova'ya resmi ilgi mektubu gönderdiği, iki kulüp arasında ise resmi transfer görüşmelerinin başladığı ifade edildi.

Galatasaray'dan 10 numara transferinde ters köşe: Batrakov ile anlaştı - Resim : 2

SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

21 yaşındaki on numara, geride kalan sezonda Lokomotiv Moskova formasıyla toplam 36 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu bu süreçte 17 gol atıp 12 asist yaparak takımının en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

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PİYASA DEĞERİ 28 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Aleksey Batrakov'un, Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.