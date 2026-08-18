Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Polonyalı orta saha oyuncusu Oliwia Domin'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

GALATASARAY OLİWİA DOMİN'İ AÇIKLADI

Sarı-Kırmızılı kulüp, Polonya Kadın Milli Takımı'nda da görev yapan 22 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Oliwia Domin transferini resmi açıklamayla duyurdu.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Polonya Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Oliwia Domin ile sözleşme imzaladı."

SON OLARAK DİJON FORMASI GİYDİ

Kariyerinde Czuwaj Przemysl, Resovia ve UKS SMS Lodz takımlarında forma giyen Domin, daha sonra Fransa'ya transfer oldu.

Son olarak Dijon FCO'da görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 21 karşılaşmaya çıktı.