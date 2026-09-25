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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Türkiye Kupası statüsüne yönelik itirazını karara bağladı.

TAHKİM KURULU GALATASARAY'IN İTİRAZINI REDDETTİ

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2026-2027 sezonu Türkiye Kupası müsabakaları statüsüne ilişkin başvurusunun oy birliğiyle reddedildiği duyuruldu.

Tahkim Kurulu, yaptığı incelemede TFF Yönetim Kurulu'nun kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

TFF daha önce Süper Lig kulüplerinin lig için A takım listesine yazamadıkları, A Milli Takım'da oynama uygunluğuna sahip futbolcular ile yabancı uyruklu futbolcuları Türkiye Kupası karşılaşmalarında oynatabilmesine karar vermişti.

Galatasaray ise 26 Ağustos'ta yayımladığı açıklamayla söz konusu düzenlemeye tepki göstermiş ve karara itiraz etmişti.