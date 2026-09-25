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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, son hafta maçlarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüp ve isimleri duyurdu.

OKAN BURUK VE UGOCHUKWU PFDK'DE

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin ardından Galatasaray, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Teknik direktör Okan Buruk, “sportmenliğe aykırı hareketi”; Lesley Chimuanya Ugochukwu ise “kural dışı hareketi” nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Trabzonspor da “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Başkan Ertuğrul Doğan ise maç sonrası açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

BEŞİKTAŞ VE AMED SPORTİF FAALİYETLER DE SEVK EDİLDİ

Amed Sportif Faaliyetler; Beşiktaş maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları”, “talimatlara aykırı hareketler”, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması”, “usulsüz seyirci alınması” ve “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi.

Başkan Nahit Eren açıklamaları nedeniyle tedbirsiz, teknik sorumlu Besnik Hasi ise “sportmenliğe aykırı hareketi” ve “hakareti” nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Beşiktaş da “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları”, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” ve “talimatlara aykırı hareket” gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildi. Başkan Serdal Adalı da maç sonundaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

FENERBAHÇE'DE DIRK KUYT LİSTEDE

Fenerbahçe, Eyüpspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle PFDK'ye sevk edilirken, sarı-lacivertlilerin antrenörü Dirk Kuyt da “talimatlara aykırı hareketi” gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.