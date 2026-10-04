Galatasaray altyapısında forma giyen genç kaleci Constantin Henry Meyer, Almanya U15 Milli Takımı'ndan davet aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2012 doğumlu futbolcunun 11-16 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilecek milli takım kampına katılacağını duyurdu.
GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI
Galatasaray, genç kalecinin milli davetini resmi kanallarından duyurarak Meyer'e başarı dileklerini iletti.
🇩🇪 Futbol Akademi kalecilerimizden 2012 doğumlu Constantin Henry Meyer, Almanya U15 Genç Milli Takımına davet edilmiştir. 11 - 16 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde planlanan kampa katılacak sporcumuzu tebrik eder, kendisine başarılar dileriz. https://t.co/jpwU2ZXLJD— GS Futbol Akademisi (@GSfutbolakademi) October 4, 2026
Sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şu şekilde:
"Futbol Akademi kalecilerimizden 2012 doğumlu Constantin Henry Meyer, Almanya U15 Genç Milli Takımına davet edilmiştir. 11 - 16 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Münih şehrinde planlanan kampa katılacak sporcumuzu tebrik eder, kendisine başarılar dileriz."