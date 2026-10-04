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Serie A' da Roma'nın file bekçiliğini yapan 27 yaşındaki Mile Svilar, iki sezondur gösterdiği performansla İtalya'da yılın kalecisi ödülünü kazanmayı hak etti ancak milli takım açısından şanslı bir dönem geçirmiyor.

BELÇİKA'DA BAŞLADI

27 yaşındaki kaleci, Belçika'da doğup büyüdü ancak ebeveynleri Sırbistan kökenli. Svilar, Belçika milli takımında U15 ve U21 basamaklarında forma giyme şansı bulmuştu.

Bugün ki olayların yapıtaşları Eylül 2021'de atıldı. Sırbistan'dan gelen milli daveti kabul eden Svilar, Katar'a karşı bir dostluk maçında rol oynadı ve ilk kez milli forma altında eldivenlerini takmış oldu.

YILLAR GEÇTİ, KARAR DEĞİŞTİ

O maçın ardından fikrini değiştiren file bekçisi, ikinci vatandaşlığı bulunan, doğup büyüdüğü Belçika'yı temsil etmeye karar verdi. Kaleci, FIFA'nın koyduğu kurallara takıldı. Katar'a karşı oynanan maç dostluk maçı olsa da, resmi maç sayıldığından dolayı Svilar'ın milli takım değiştirme olasılığı kurallara göre imkansız.

ARTIK KADROYA ALINMIYOR

Sırbistan kalecinin milli takım değiştirme isteğini öğrenince, Svilar'ı artık kadroya davet etmeyi kesti. Bu durum, kalecinin İtalya'da ne kadar iyi oynarsa oynasın, kendisini milli takımlardan uzak tutan bir kafeste bulunduruyor. Roma'nın kalecisi bunlara rağmen yüksek performansını devam ettirdi ve Serie A'da üstüste 2 sezon yılın kalecisi seçildi.

DAVA İLE KAPILARI AÇMAYA ÇALIŞIYOR

Mile Svilar'ın avukatları dava ile ilgileniyor ve bir temsilciyle geleceğinin önünü açabilecek bir çözüm arıyor ancak her geçen gün Belçika'yı uluslararası maçlarda temsil etme olasılığı düşüyor.