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Süper Lig’in 8. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 88. dakikada Deniz Gül’ün attığı golle 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Kontraspor ekranlarında maçı değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı ekibin oyununu ve genel performansını eleştirdi. Kahveci, Galatasaray’ın rakiplerin bireysel hatalarına dayandığını savundu.

“HEPSİ RAKİBİN BİREYSEL HATASI”

Erzurumspor maçını hatırlatarak sözlerine başlayan Kahveci, “O gün ‘4-0 yendik ya, ne anlatıyorsunuz’ diyorlardı. İşte bugünleri anlatıyoruz. Kaleci iki tane asist yaptı, defans oyuncusu top kaptırdı; hepsi bireysel hataydı” dedi. Galatasaray’ın hep rakibin bireysel hatasına gol attığını belirten Kahveci, takımın bugün rakibi zorladığı bir durumun olmadığını söyledi.

“LİGDE YETİYOR AMA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YETMEZ”

Gençlerbirliği’nin ilk yarıda net fırsatlar yakaladığını ifade eden Kahveci, ligdeki galibiyetlerin Avrupa sahnesinde yanıltıcı olabileceğini dile getirdi. Kahveci, “İlk yarı Gençlerbirliği 3 gol atabilirdi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ne yansıyan asıl sıkıntısı bu. Öyle ya da böyle bu oyun Süper Lig’de galibiyete yetiyor, Deniz Gül geliyor bir şekilde gol atıyor. Ancak Galatasaray taraftarı haftayı lider kapatan bir takıma sahip olsa da oyun olarak Galatasaray lider değil. Şampiyonlar Ligi sahnesine gelindiğinde bu oyun kalibresi yetersiz kalır, bu oyunla Lille deplasmanında yine 3 yersin” ifadelerini kullandı.

“TAKIMIN RİTMİNDE VE YILDIZLARDA SORUN VAR”

Galatasaray’ın saha içi kurgusunda aksaklıklar olduğunu söyleyen Kahveci, “Galatasaray’da takım oyununda, temposunda ve ritminde ciddi sorunlar var. Ritminde ve çok şeyler beklediğin yıldız oyuncuların performanslarında problem var. Leroy Sané’de sorun var, Batrakov da bugün oldukça kötüydü, son vuruşlarını hiç beğenmedim” değerlendirmesinde bulundu.

“TORREIRA VE OSIMHEN PAMUKLARA SARILMALI”

Maçın öne çıkan isimlerini de değerlendiren Kahveci, Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile kaleci Uğurcan Çakır hakkında olumlu konuştu. Kahveci, “Lucas Torreira en az Victor Osimhen kadar önemli. Torreira’yı Osimhen’le beraber pamuklara sarmak lazım. Uğurcan da bugün gerçekten yine çok iyiydi; özellikle geriden oyun kurulumunda attığı kritik paslarla ayaklarını ne kadar geliştirdiğini bir kez daha gösterdi” dedi.