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Galatasaray, sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Singo'nun sağ üst arka adale grubunda BAMIC 3C strain olarak tanımlanan ileri-orta düzey kas-fasya-tendon zorlanması, hasar ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiği belirtilirken Singo'nun aşil tendonunun koptuğu ve sarı-kırmızılı kulübe transfer olmadan önce kronik bir sakatlığının bulunduğu yönündeki iddialar da yalanlandı.

GALATASARAY'DAN İDDİALARA YALANLAMA

Kulübün açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır."