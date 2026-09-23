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Galatasaray'ın ocak ayındaki ara transfer dönemi için Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'yı yeniden gündemine aldığı iddia edildi.

İspanyol basınından SPORT'un aktardığı bilgilere göre; sarı-kırmızılılar, orta sahasını güçlendirmek için 23 yaşındaki Fransız yıldızı öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın, Camavinga için kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde de benzer bir girişimde bulunsa da transferi sonuçlandıramamıştı.

Real Madrid sezon öncesi Camavinga'yı bonservisiyle göndermeyi düşünse de Fransız futbolcunun takımda kalmayı tercih etmesi olası transferin önünü kapatmıştı.

CAMAVINGA'NIN ÖNCELİĞİ REAL MADRID

Galatasaray'ın ilgisine rağmen Camavinga'nın tutumunun değişmediği ve önceliğinin Real Madrid'de kalmak olduğu kaydedildi.

Jose Mourinho'nun rotasyonda süre verdiği Camavinga zaman zaman ilk 11'de de görev alıyor.

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Camavinga'nın yeniden düzenli süre almaya başlamasının ardından Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı'na dönmesi de eflatun beyazlı formayı giymeye devam etmek istesinde önemli bir gerekçe olarak gösteriliyor.