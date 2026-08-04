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Ağustos ayına girilmesiyle birlikte transfer operasyonunu hızlandıran Galatasaray yönetimi, hücum hattına üç takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-kırmızılıların önceliğini 10 numara pozisyonuna verirken, bunun yanı sıra bir santrfor ve bir kanat oyuncusunu da kadroya dahil etmeyi hedeflediği belirtildi.

Transfer gündemindeki son isim ise Serie A temsilcisi Napoli'de forma giyen David Neres oldu. İtalya'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın kısa süre içinde resmi temaslara başlamayı planladığı iddia edildi.

NOA LANG FORMÜLÜ MASADA

İtalya basınından Tuttomercato'nun haberine göre Galatasaraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek Napoli ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haberde, İtalyan kulübünün Brezilyalı futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın ise Noa Lang transfer sürecinde uyguladığı yönteme benzer şekilde, satın alma zorunluluğu bulunmayan opsiyon içeren kiralama teklifini Napoli'ye sunmayı planladığı öne sürüldü.

Napoli'nin kadro planlamasında yer almayan David Neres'i öncelikli olarak bonservisiyle göndermeyi amaçladığı, bu seçeneğin gerçekleşmemesi halinde kiralama tekliflerini değerlendirebileceği aktarıldı.

SAĞLIK RAPORU İSTENECEK

Geçtiğimiz sezon ayak bileğinden geçirdiği operasyon nedeniyle sezonun son bölümünde forma giyemeyen David Neres'in sakatlığını tamamen atlattığı belirtildi. Yaz hazırlık döneminde bireysel çalışmalarına ağırlık veren Brezilyalı oyuncunun fiziksel açığını kapatmak için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlemesi halinde Galatasaray yönetiminin, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı raporu Napoli'den talep edeceği öğrenildi.

GEÇEN SEZON 10 GOLE KATKI VERDİ

Sakatlığı nedeniyle geçen sezon 25 resmi karşılaşmada görev alabilen David Neres, bu süreçte takımına 10 gole doğrudan katkı sundu. Brezilyalı yıldız 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 asist yaparak hücum hattında etkili bir performans ortaya koydu.

29 yaşındaki futbolcu, 2024 yılında Benfica'dan 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.