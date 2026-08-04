Tutkusunun peşinden koştu servet sahibi oldu: Şimdi paraya para demiyor

Kuşlarının konforunu da düşünen Tokyaz, kırmızı keşpir güllü, rubella güllü, keşpir ak kuyruk güllü, İspanyol, Arabistanlı güllü gibi çok sayıda türdeki posta güvercinleri için yaklaşık 700 bin TL değerinde kümes inşa etti.

'OTOMOBİL TAKASI TEKLİF EDENLER OLDU'

Beslediği güvercinler hakkında bilgi veren Tokyaz, "Bu kuşların en büyük özelliği, tarihte haberleşme amacıyla kullanılan posta güvercinlerinin günümüzde renk ve desen kazanmış halleri olmalarıdır. Hepsi birbirinden güzel kuşlardır ve hepsini seviyoruz. Bu kuşlar piyasada oldukça tanınan ve sevilen, özellikle Hatay bölgesinde yoğun ilgi gören kuşlardır.