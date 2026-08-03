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Galatasaray, yeni sezon öncesi stoper hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray, Neom SC forması giyen Fransız savunmacı Nathan Zeze için resmi teklif yaptı.

Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibine sunduğu ilk teklifin ayrıntıları paylaşılmazken, Neom SC yönetiminin bu öneriyi kabul etmediği belirtildi.

AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

21 yaşındaki Fransız stoperin yalnızca Galatasaray'ın değil birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.

GEÇEN YIL 20 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Nathan Zeze, geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Nantes'tan 20 milyon euro bonservis bedeliyle Neom SC'ye transfer olmuştu.

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun, Suudi Arabistan ekibindeki geleceği ise transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanacak.