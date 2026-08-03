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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırada ismi anılan Rafael Leao'dan iki kulübe de kötü haber geldi.

LEAO İKİ TEKLİFİ DE REDDETTİ

İtalyan basınından Sky Sport ve Corriere della Sera'nın haberine göre; Leao Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yapılan teklifleri reddetti.

Türkiye seçeneğine sıcak bakmadığı aktarılan 27 yaşındaki yıldız oyuncunun Premier Lig veya La Liga'dan gelecek daha iyi bir teklif beklediği aktarıldı. Ancak şu ana kadar Milan'a ulaşan somut bir teklif bulunmadığı da kaydedildi.

MILAN'IN BONSERVİS TALEBİ

Serie A devinin 40-45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Leao'nun Milan'da kalma ihtimali de konuşulmaya başlandı.

2028 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Piyasa değeri 50 milyon Euro olan Rafael Leao'nun İtalyan kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.