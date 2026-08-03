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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlü bir santrforla takviye etmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken siyah-beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Juventus'tan ayrılan Dusan Vlahovic, Al-Hilal'den Darwin Nunez ve Romelu Lukaku gibi dünya yıldızlarını listesinde bulunduran Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Mauro Icardi teklif edildi.

MENAJERİ AÇIKLADI: "HEDEFİ AVRUPA'DA KALMAK"

Arjantinli yıldızın temsilcisi Elio Pino, tecrübeli golcünün geleceğine dair yaptığı açıklamada Arjantin'e dönmeyi düşünmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi'nin Arjantin futboluna dönmek gibi bir arzusu yok. Icardi'nin tüm isteği ve hedefi kariyerine Avrupa'da devam etmek yönünde."

BEŞİKTAŞ KAPILARI KAPATTI: "GÜNDEMİMİZDE YOK"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, menajerlerin bu sürpriz önerisi Beşiktaş cephesinde karşılık bulmadı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Galatasaray’ın eski yıldızı için yapılan teklifi hiç düşünmeden veto etti.

Transfer masasında Arjantinli forvete kapıları kesin bir dille kapatan kurmaylar, "Icardi ile ilgili herhangi bir şey düşünmüyoruz" diyerek oyuncuyla ilgilenmediklerini belirtti.

GALATASARAY'DA 4 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki santrfor, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik etkileyici bir performansa imza atmıştı.