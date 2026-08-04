Ağustos ayının dünyanın en zenginleri duyuruldu. Jeff Bezos'tan Elon Musk'a kadar birçok isim listede yer aldı. Kimi 95, kimi ise 55 yaşında olan isimlerin bulunduğu listenin zirvesinde ise yine Elon Musk yer aldı.
Dünyanın en zengin 10 kişisi belli oldu: Liste değişti
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar milyarderler listesini de etkiledi. Bazı isimler servetine servet katarken, bazıları ise tarihin en büyük kayıplarından birini yaşadı. İşte Ağustos 2026 verileri…Kaynak: Haber Merkezi
Forbes'un Ağustos 2026 verilerine göre dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Fakat dünyada meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmeler, küresel rekabet ve piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle bu rakam geçen aya kıyasla 368 milyar dolar geriledi.
Bu büyük kayıptan etkilenen en önemli isimlerden biri ise listenin ilk sırasında yer alan Elon Musk oldu. Dünyanın ilk trilyoneri unvanını 12 Haziran'da SpaceX'in halka arzıyla kazanan Musk'ın serveti, temmuz ayında SpaceX hisselerindeki yüzde 37'lik düşüş ve Tesla hisselerindeki yüzde 26'lık değer kaybı nedeniyle yaklaşık 363 milyar dolar eriyerek 690 milyar dolara geriledi.
Böylelikle Musk, listenin zirvesindeki yerini korumasına rağmen temmuz ayında dünyanın en fazla servet kaybeden ismi oldu.
EN BÜYÜK KAZANAN JEFF BEZOS OLDU
Amazon hisselerindeki yükseliş sayesinde ayın en büyük kazananı ise serveti 29 milyar dolar artarak 278 milyar dolara ulaşan Jeff Bezos oldu.
Bezos, bu yükselişle birlikte mart ayından bu yana ilk kez dünyanın en zengin üçüncü kişisi konumuna yükseldi. Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin dördüncü sıraya gerilerken, Oracle hisselerindeki düşüş nedeniyle Larry Ellison'ın serveti de 24 milyar dolar azaldı.
Dünyada değişen ekonomik şartlar ve piyasalardaki dalgalanmaların milyarderlerin servetleri üzerindeki etkisi sürerken, ilerleyen dönemde küresel dengelerin bu sıralamayı nasıl değiştireceği ise merak konusu.
İşte dünyanın en zengin 10 kişisi...