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Trendyol Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda özellikle 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Galatasaray, Napoli'den ayrılmaya hazırlanan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Belçika basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırmaya başladı. Haberde, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcu için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

MENAJERİNE TAM YETKİ VERDİ

Haberde yer alan bilgilere göre 35 yaşındaki Kevin De Bruyne, Napoli'den ayrılma kararını netleştirirken transfer sürecini yönetmesi için menajerine tam yetki verdi.

Bu gelişmenin ardından deneyimli yıldızın geleceğiyle ilgili görüşmelerin hız kazanması beklenirken, Galatasaray'ın da transfer yarışındaki takımlardan biri olduğu ifade edildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Kevin De Bruyne, geride kalan sezonda Napoli formasıyla toplam 21 resmi karşılaşmada görev yaptı. Belçikalı yıldız bu süreçte 5 gol atarken 4 de asist yaparak takımına skor katkısı verdi.

Galatasaray'ın transferde nasıl bir yol izleyeceği ve görüşmelerin resmi boyuta taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.