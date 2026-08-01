Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Mohamed Salah ile ilgili çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'ŞU AN BÖYLE BİR ANLAŞMA YOK'

A Spor canlı yayınına konuk olan Başkan Doğan, Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Salah sürprizi yapılacağına dair çıkan transfer iddialarına, “Böyle bir anlaşma yok. Böyle bir planlama da yok. Böyle bir planlama olsa basına bilgi verilir. Salah’ı kim istemez. Şu an için böyle bir anlaşma yok." diyerek yanıt verdi.

'TRABZONSPOR'UN ÇIKARLARINA GÖRE DAVRANMAK ZORUNDAYIM'

Daha önce aynı kanalda Aral Şimşir iddialarını da yalanlamasının hatılatılması üzerine Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor’un çıkarları ne gerekiyorsa o şekilde davranmak zorundayım. Aral için istenen rakamlar 30 milyon Euro seviyelerindeydi. O dönem Trabzonspor’un çıkarları bu şekilde konuşmamızı gerektiriyordu.” şeklinde konuştu.

'TARAFTARIMIZI ANLIYORUM SALAH'I HERKES İSTER'

Ertuğrul Doğan, Salah ile ilgili görüşme yapılıp yapılmadığına dair gelen soru için "Taraftarımızı anlıyorum. Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyorlar. Mohamed Salah, Premier League'de en iyi kariyerlerden birine sahip. Kim istemez ama altına basarak söylüyorum ama böyle bir anlaşma yok. Yarın Trabzon'a uçuş planlaması zaten yok. Böyle bir planlaması olsa basına, taraftara bilgi verilir.Başkan olarak her kelimemize dikkat etmemiz gerekiyor. Belli oyuncuları getirmek için belli duruşu, belli bir davranış şeklini yapmak gerekiyor. İnsanların odak noktasını biliyorum, herhangi bir anlaşma yok. Gelişme olduğu anda camiamızı bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.