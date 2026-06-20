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Kulüp yönetiminin hazırladığı teklif paketinde bonus maddelerin de yer aldığı ifade edildi.

Taraflar arasında görüş ayrılıklarının, özellikle oyuncunun tedavi sürecini İstanbul’da sürdürme şartı ve antrenman planlamasına ilişkin detaylarda ortaya çıktığı aktarıldı.

33 yaşındaki forvetin ayrıca garanti oynama süresi talep ettiği, bu talebin kulüp yönetimi tarafından dikkatle değerlendirildiği öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek’in Icardi’den yanıt beklediği belirtilirken, yıldız futbolcunun bu süreçte önce Japonya’ya ardından ülkesine gittiği kaydedildi.

Mahkeme kararıyla çocuklarıyla görüşme hakkı elde eden Icardi’nin ailesiyle vakit geçireceği, Galatasaray’a ise henüz resmi bir yanıt vermediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sezon planlaması kapsamında süreci hızlandırmak için oyuncunun menajerine de bilgilendirme yaptığı aktarıldı.

Lucas Torreira cephesinde ise tatil döneminde Arjantin ve Uruguay’da bulunan oyuncunun Icardi ile bir araya geldiği ve sosyal medya paylaşımına ilişkin farklı bir açıklama geldiği ifade edildi.