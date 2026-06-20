Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali

Otomotiv sektöründeki elektrikli araç dönüşümünde tek bir alternatife odaklanmak yerine çoklu güç aktarma stratejisini benimseyen Toyota, bu yaklaşımını korumaya devam ediyor. Şirket; benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve belirli dizel motorlu araç modellerini bir süre daha ürün portföyünde tutmayı planlıyor.