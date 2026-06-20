Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali

Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali

Toyota, 2025 yılında 10,5 milyondan fazla araç satarak üst üste 6. kez dünya lideri oldu; ancak yeni CEO Kenta Kon artan model çeşitliliğinin maliyetleri yükselttiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 1

Toyota, Lexus dahil tüm markalarıyla birlikte 2025 yılında küresel otomotiv pazarındaki liderliğini sürdürdü. Yıllık satışlarını yüzde 3,7 oranında artıran Japon otomotiv devi, 10,5 milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak üst üste 6. kez dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 2

Gelen rekor satış başarısına rağmen, şirketin yakın zamanda göreve başlayan yeni CEO’su Kenta Kon’dan ürün stratejisine yönelik önemli açıklamalar geldi. Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından konuşan Kon, firmanın çok fazla model ve versiyon üretmesinin maliyetler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 3

Mühendislik kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğini vurgulayan Kenta Kon, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gerçekten değer katmayan işler varsa bunları yeniden değerlendirmeliyiz."

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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 4

CEO'nun bu değerlendirmesi, Toyota'nın gelecek dönemde ürün gamında sadeleştirmeye giderek bazı modelleri üretimden kaldırabileceği şeklinde yorumlandı.

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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 5

Otomotiv sektöründeki elektrikli araç dönüşümünde tek bir alternatife odaklanmak yerine çoklu güç aktarma stratejisini benimseyen Toyota, bu yaklaşımını korumaya devam ediyor. Şirket; benzinli, hibrit, şarj edilebilir hibrit ve belirli dizel motorlu araç modellerini bir süre daha ürün portföyünde tutmayı planlıyor.

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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 6

Üreticinin önümüzdeki dönemdeki temel önceliklerinden biri ise hibrit araç üretim kapasitesini daha da artırmak olacak.

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Satışlarda zirvedeydi: Türkiye’de çok tercih edilen otomobil devinden küçülme sinyali - Resim: 7

Toyota, Türkiye’de de Nisan ayında Renault, Volkswagen, Hyundai ve Peugeot ile birlikte en çok satanlar arasındaki yerini korumuştu.

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