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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Arjantinli yıldızın, sarı-kırmızılı kulübün sunduğu 5 milyon euroluk sözleşme teklifine henüz yanıt vermediği öne sürülürken, taraflar arasındaki görüşmelerin çıkmaza girdiği iddiaları gündeme gelmişti.

Milliyet'in haberine göre, Icardi'nin teklife dönüş yapmaması sonrası Galatasaray ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, Lucas Torreira'nın gece yarısı yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından Mauro Icardi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak İspanyolca "Kalıyor" anlamına gelen "Se queda" notunu düştü. Torreira'nın paylaşımında sarı-kırmızı kalp emojisi kullanması da taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Kısa sürede gündem olan paylaşım, Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine ilişkin spekülasyonları yeniden alevlendirirken, yıldız futbolcunun vereceği karar merakla bekleniyor.